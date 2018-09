Conseil de la nation: reprise des travaux le 4 octobre

L'instance de coordination relevant du Conseil de la nation s'est réunie, mercredi sous la présidence de M. Abdelkader Bensalah, pour examiner le projet de programmation des travaux. Il a été décidé de reprendre les séances plénières à compter de jeudi 4 octobre.

Les membres de l'instance ont échangé les vues sur le bilan des activités du Conseil pour la période allant de juillet à septembre 2018 et sur le plan d'action du Conseil pour le second semestre de l'année en cours.

Dans ce contexte, ils ont pris acte des décisions de la réunion du bureau, à savoir "l'envoi par la Commission de l'Agriculture d'une mission d'inspection temporaire à M'sila les 2 et 3 octobre, en plus d'une autre mission qui sera dépêchée le 23 octobre par la Commission des Affaires économiques et financières aux services de la Banque d'Algérie, de a Bourse d'Algérie, du Centre national de l'informatique et des statistiques (CNIS) relevant de la Direction générale des Douanes".

Une séance sera consacrée, lundi, à une présentation par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique sur la rentrée universitaire 2018/2019, alors que la séance de mardi sera consacrée aux événements d'actualité en rapport avec le secteur de la santé", apprend-on de même source.

Dans le cadre de la consécration de l'activité intellectuelle et de la culture parlementaire, une conférence parlementaire sera organisée mercredi avec pour thème "Et si le contrôle parlementaire venait à disparaitre?".

Une autre conférence est également prévue pour dimanche, 28 octobre 2018, pour commémorer le 64ème anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale.

Pour rappel, la réunion de l'instance de coordination a été précédée par la réunion du bureau du Conseil et la réunion de concertation entre le président du Conseil et les présidents des groupes parlementaires.