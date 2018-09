Formation professionnels: les inscriptions prolongées au 30 septembre

ALGER - Les inscriptions relatives à la rentrée professionnelle ont été prolongées jusqu'au 30 septembre à travers le territoire national, a indiqué, mardi, un communiqué du ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnels.

Cette mesure a pour objectif de faciliter l'accès des jeunes candidats aux établissements et centres de formation et leur permettre de finaliser les procédures d'inscription, tout en accordant aux élèves n'ayant pas réussi à décroché le baccalauréat ou le brevet d'enseignement moyen (BEM), une chance d'acquérir des compétences professionnelles et d'obtenir un diplôme leur permettant d'intégrer le monde du travail, lit-on dans le communiqué du ministère.

Ce diplôme, a-t-on ajouté, offre à tous les apprenants l'opportunité "d'acquérir une qualification professionnelle leur permettant de contribuer au développement socio-économique de notre pays."

Le secteur de la Formation et de l'enseignement professionnels s'est renforcé, lors de la rentrée professionnelle 2018/2019, par l'ouverture de 40 nouveaux établissements portant le nombre d'établissements professionnels publics opérationnels à 1295 établissements, selon les chiffres du ministère.