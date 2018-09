Deux casemates pour terroristes détruites à Bejaïa et Skikda (MDN)

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à des opérations de recherche et de ratissage, menées à Bejaïa et Skikda (5e Région militaire), des détachements de l’Armée nationale populaire, ont découvert et détruit, le 24 septembre 2018, deux (2) casemates pour terroristes contenant des effets vestimentaires et divers objets", précise la même source.

Par ailleurs et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement combiné de l’Armée nationale populaire "a saisi, à Ouargla (4e RM), une quantité considérable de kif traité s’élevant à 150 kilogrammes", tandis que d’autres détachements et des éléments de la

Gendarmerie nationale "ont appréhendé, lors d’opérations distinctes, à Tamanrasset (6e RM), (6) contrebandiers, en possession de 1.980 comprimés psychotropes et des outils d’orpaillage".

En outre, des Garde-côtes, "ont saisi (4) moyens de pêche illicite de corail à El-Kala (5e RM), alors que treize (13) immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Ouargla et Laghouat (4e RM), rapporte le communiqué.