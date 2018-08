Aïd El Adha : dispositif spécial pour assurer la sécurité des personnes et des biens

La même source assuré que "tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés à travers le territoire national à cet effet et les patrouilles fixes et mobiles ont été renforcées, notamment au niveau des places publiques, gares routières, stations de métro et tramway".

D'autre part, dans le but de réduire le nombre de victimes d'accidents de la circulation, la Sûreté nationale a exhorté les usagers de la route à "faire preuve de vigilance et rappelé que les numéros verts 15 48 et 17 sont à la disposition des citoyens".