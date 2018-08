"Fournir un travail de qualité pour promouvoir l'Islam de la modération"

LA MECQUE - Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Aissa a mis l'accent, mardi à la Mecque (Arabie Saoudite) sur "la nécessité de fournir un travail de qualité permettant de promouvoir l'Islam de la modération et du juste milieu".

S'exprimant lors d'une rencontre tenue au centre de la Mission algérienne du hadj à l'hôtel "Seyf Tawba" (La Mecque) en présence du coordinateur général, le directeur général de l'Office national du Hadj et de la Omra (ONHA), Youcef Azzouza, du consul général de l'Algérie à Djeddah, Abdelkader El Kacimi El Hoceini ainsi que les cadres de la mission et les chefs de section, le ministre a mis en avant l'importance de bien représenter l'Algérie. "Le travail fourni par les cadres de la Mission a permis de rassurer les hadjis algériens qui ont trouvé une oreille attentive à leurs demandes et doléances", a assuré le ministre, avant d'appeler les membres de la Mission à "consentir davantage d'efforts".

Les échos qui nous sont parvenus augurent d'une bonne saison du Hadj 2018, a indiqué le ministre à l'APS, saluant, à ce propos, les efforts déployés par les membres de la Mission qu'il a appelé à poursuivre leur travail avec sérieux et abnégation. Il a ajouté que les rapports qui lui ont été présentés concernant la prochaine étape, en l'occurrence l'étape des rites, font état d'une réunion de l'ensemble des facteurs de la réussite, appelant, à ce titre, les membres de la Mission et les hadjis à s'inscrire dans une démarche d'entraide, qui permettra, a-t-il dit, de garantir la dignité des hadjis.

Rappelant les moyens mobilisés par l'État algérien pour garantir un hadj de dignité, M. Aissa a indiqué avoir préconiser une série de mesures pratiques devant permettre à chaque hadj algérien de trouver un lit aux Lieux Saints, en sus d'une prise en charge totale et convenable. Le ministre a indiqué que les efforts consentis par les membres de la Mission algérienne du hadj, depuis le début, permettra indéniablement la concrétisation des orientations du président de la République, Abdelaziz Bouteflika dans le cadre du plan d'action du Gouvernement visant principalement l'amélioration de la prise en charge des hadjis algériens.