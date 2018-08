ALGER - Quarante-huit (48) personnes ont trouvé la mort et 1897 autres ont été blessées dans 1429 accidents de la circulation survenus durant la période du 05 au 11 aout en cours sur plusieurs axes routiers au niveau national, selon un bilan rendu public mardi par les services de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya Constantine où six personnes sont décédées et 45 autres ont été blessées suite à 31 accidents de la route.

Durant la même période, les unités d’interventions de la Protection civile ont effectué 11479 interventions ayant permis la prise en charge de 1543 blessés et l’évacuation de 9609 malades vers les structures sanitaires, de même que 2486 autres interventions pour procéder à l'extinction d'incendies.