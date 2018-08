Accidents de la route: plus de 800 morts et près de 30.000 blessés au 1e semestre 2018

ALGER - Les accidents de la route ont causé le décès de 804 personnes et des blessures à 29.916 autres au premier semestre de l'année en cours, soit une baisse "significative" respectivement de 7,69% et 7,61% par rapport à la même période de l'année dernière, selon un bilan des services de la Protection civile rendu public lundi.

Les accidents corporels, au nombre de 24.906, enregistrent également une baisse de 8,82%, indique une analyse comparative des statistiques des accidents de la route établi par ces services.

Selon la même source, le nombre le plus élevé de personnes décédées et blessées a été enregistré lors de collisions frontales et de renversements de véhicules, soit plus de 74%, tandis que le nombre de personnes mortes ou blessées après avoir été heurtées par des véhicules est de 21%.

Le pourcentage de victimes décédées de sexe masculin s'élève à 76%, alors que les victimes de sexe féminin représentent 11%. Les enfants constituent, quant à eux, 13% des victimes.

Quant au type de moyens de transport impliqués dans les accidents de la route, l'étude montre que les véhicules légers restent en tête avec 74%, suivis des motos et bicyclettes et des camions avec respectivement 12% et 10,60%.

Selon les mêmes statistiques, 43,38% des accidents de la circulation ont été enregistrés au niveau des routes nationales et la plupart sont survenus entre 16h00 et 20h00. Le mois de juin a connu le plus grand nombre d'accidents et le mois de février le nombre le plus bas.

Ain Defla demeure la wilaya qui a enregistré le nombre le plus élevé d'accidents durant les 6 premiers mois de l'année 2018, avec 37 personnes décédées et 744 autres blessées.