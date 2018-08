Destruction d'un abri pour terroristes à Aïn Defla (MDN)

ALGER - Un abri pour terroristes contenant des armes, un groupe électrogène, des équipements informatiques et d'autres moyens de communication a été découvert et détruit vendredi à Aïn Defla par un détachement de l'Armée nationale Populaire (ANP), indique samedi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'ANP a découvert et détruit, lors d'une opération de fouille et de recherche, menée le 10 août 2018, à Aïn Defla (1e Région militaire), un (01) abri pour terroristes, contenant un (01) fusil semi-automatique de type Simonov, un (01) pistolet automatique, un (01) groupe électrogène, des équipements informatiques et des moyens de communication ainsi que des denrées alimentaires et d'autres objets", précise la même source.

Lire aussi: Deux casemates pour groupes terroristes découvertes et détruites à Aïn Defla

Par ailleurs et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des Garde-côtes "ont saisi à El-Ghazaouet (2ème RM), 36,6 kilogrammes de kif traité, tandis qu'un détachement de l'ANP a arrêté, à Biskra (4ème RM), un (01) contrebandier et saisi un (01) camion chargé de 5 460 unités de différentes boissons", ajoute le MDN.

Un détachement de l'ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale "ont appréhendé quinze (15) immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen, Naâma et Ghardaia", note le communiqué.