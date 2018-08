"Feu Mohamed Salah Yahiaoui est resté fidèle à ses principes et aux sacrifices des chouhada" (Zitouni)

ALGER - Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a adressé un message de condoléances à la famille du moudjahid Mohamed Salah Yahiaoui, décédé vendredi à l'âge de 81 ans, des suites d'une longue maladie, dans lequel il a affirmé que le défunt était resté "fidèle" à ses principes et aux sacrifices des chouhada et "attaché" à ses engagements avec "dévouement".

"Le défunt, qui a participé à de nombreuses batailles et s'est sacrifié corps et âme pour la liberté et l'indépendance, est resté fidèle à ses principes et aux sacrifices des chouhada et des moudjahidine, et attaché à ses engagements avec dévouement pour la liberté et l'affranchissement", a écrit le ministre dans son message.

Il a indiqué que l'indépendance nationale avait constitué pour le défunt "une autre étape dans son parcours qui s'est poursuivi avec le même esprit et engagement, pour l'édification des institutions de l'État algérien indépendant, en occupant différents postes de responsabilité, tant au sein de l'institution de l'Armée nationale populaire (ANP) ou dans la vie civile, donnant ainsi aux jeunes générations le meilleur exemple de patriotisme".

Lire aussi : Le regretté Mohamed Salah Yahiaoui : "un homme altruiste ayant prôné le sacrifice et le martyre" (Président Bouteflika)

En cette douloureuse circonstance, le ministre des Moudjahidine a présenté ses sincères condoléances et l'expression de sa solidarité et de sa profonde compassion à la famille et aux compagnons d'arme du défunt, priant Dieu Tout Puissant de l`accueillir en son vaste paradis.