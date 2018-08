Hadj 2018 : une campagne de sensibilisation en faveur des pèlerins algériens concernant le rite de Mina

Cette campagne, qui s'étalera jusqu'au 20 août (8 Dhou El Hidja) à travers tous les hôtels dans les Lieux saints vise à sensibiliser les jeunes hadjis algériens à la nécessité d'assister les personnes âgées et handicapées à Mina, a indiqué à l'APS, le conseiller du ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Omar Bafoulou. "Cette campagne de sensibilisation qui s'inscrit dans le cadre de la politique de l'Etat algérien, vise principalement à appeler les jeunes hadjis à assister les pèlerins algériens âgés et malades en leur accordant la priorité au rite de Mina", a précisé M. Bafoulo.

La campagne a pour objectif "l'ancrage de la culture de la solidarité et de la tolérance ainsi que les traditions de la société algérienne", a-t-il ajouté. Organisée par le Bureau des affaires des pèlerins algériens conformément aux orientations du ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Aissa, une première conférence à cet égard a été animée par le conseiller du ministre des Affaires religieuses, et les cheikhs Mohamed Omar Hassani, Abdelhamid Ouissi et Moussa Ismail.

"Les membres du comité de la fatwa ont autorisé aux hadjis âgés et malades et leurs accompagnateurs de ne pas passer la nuit à Mina", a précisé le communiqué du comité de la fatwa distribué lors de la conférence, ajoutant que les hadjis peuvent accomplir le rite de Mina pendant la journée.