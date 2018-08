Départ des hadjis pris en charge par le président de la République vers les Lieux Saints

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, Ghania Eddalia a supervisé une cérémonie de départ à l’aéroport international Houari Boumediene, en l’honneur des 118 hadjis (hommes et femmes) âgées de 60 à 70 ans, originaires de différentes régions du pays et issus de familles nécessiteuses, à faible revenu ou pensionnaires des centres d’accueil de personnes âgées relevant du secteur de la solidarité nationale.

Ce groupe de hadjis seront pris en charge pendant leurs séjour dans les lieux saints par un staff administratif et médical spécialisé dotés de tous les équipements et médicaments nécessaires, en sus de guides qui se chargeront d'orienter et d'accompagner les pèlerins. S'exprimant en cette occasion, Mme. Eddalia a salué cette "louable" initiative perpétuée depuis plusieurs années par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika en faveur des personnes démunies, affirmant que cette démarche a dessiné le sourire sur le visage de ces hadjis dont les conditions matérielles n’ont pas permis de visiter les Lieux Saints.

Mme Eddalia a fait savoir, par ailleurs, que son département s'était employé à "réunir toutes les conditions pour assurer la réussite de cette opération de solidarité, en prenant toutes les mesures nécessaires au profit de ces hadjis qui se sont vu offrir des valises personnelles contenant tous les articles nécessaires au pèlerinage", indiquant qu’ils bénéficieront d’une "pension complète" leur garantissant un bon séjour dans les Lieux Saints. Par la même occasion, la ministre a appelé les hadjis à "faire preuve d'entraide et de solidarité et à se conformer aux orientations et conseils des guides, tout en veillant à bien représenter le pays".

Pour leur part, les hadjis ont exprimé leur gratitude au président de la République qui leur a permis d’accomplir les rites du hadj, qualifiant cette initiative de "noble initiative".