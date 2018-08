Deux abris pour terroristes découverts à Aïn Defla et Médea (MDN)

ALGER - Deux abris pour terroristes ont été découverts et détruits, mercredi à Aïn Defla et Médea, par des détachements de l'Armée nationale populaire, indique jeudi le ministère de la défense nationale dans un communiqué.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachement de l'ANP ont découvert et détruit, le 8 août 2018 à Aïn Defla et Médéa/1er Région militaire, deux abris pour terroristes", indique la même source.

Dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la criminalité organisée, "un détachement de l'ANP a arrêté, à El-Oued/4e RM, un contrebandier, et saisi un camion chargé d'une tonne et (6) quintaux de tabacs", tandis que "deux narcotrafiquants en possession de (450) comprimés psychotropes ont été interceptés à Constantine/5e RM".

Par ailleurs, "des éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi à El-Taref/5e RM tandis que des Garde-frontières et des éléments de la GN ont appréhendé dix-huit (18) immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen", conclut le communiqué.