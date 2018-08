Douanes: l'esprit de "coopération efficace" avec les services de Police salué

Dans une lettre adressée au Directeur général de la sûreté nationale (DGSN), le Colonel Mustapha El-Habiri, et à l'ensemble des forces de police à travers le territoire national, le Directeur général des Douanes algériennes a exprimé ses remerciements et reconnaissance "profonde" aux services de Sûreté nationale.

Le DG des Douanes s'est félicité de "l'esprit de partenariat et de coopération sécuritaire opérationnel et efficace entre les différents dispositifs sécuritaire", soulignant "l'entière disponibilité de ses services en vue d'intensifier les efforts et de renforcer la coordination dans les meilleurs conditions au service de la sécurité du citoyen et de ses biens".

Le Directeur général de la Sûreté nationale, le Colonel Mustapha El-Habiri avait salué, de son côté, le "partenariat efficace" existant entre les différents services de sécurité, qualifiant ce partenariat de "rempart" contre la criminalité sous toutes ses formes.