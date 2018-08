École des cadets de la nation: 1e promotion de cadettes candidates au baccalauréat 2019

En marge de la fin du concours d'admission à l'école des cadets de la nation pour l'année scolaire 2018-2019, le colonel Moumen Saïd a souligné que cette dernière "connaîtra pour la première fois à travers l'ensemble des écoles des cadets de la nation à l'échelle nationale, la candidature de près de 60 cadettes au baccalauréat session 2019", rappelant que lors des précédentes promotions cette épreuve concernait uniquement les garçons. Cette première promotion de cadettes sera en classe terminale à la prochaine rentrée scolaire au niveau de l'École des cadets de la nation de Blida relevant de la 1ère région militaire.

Toutes les mesures "ont été prises en application des instructions du Général de Corps d'Armée Ahmed Gaid Salah, vice-ministre de la défense Nationale, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale Populaire (ANP) concernant la prise en charge et l'enseignement dispensé à ces cadets et cadettes", a affirmé le même responsable, ajoutant que d'autres promotions suivront.

Par ailleurs, la responsable de la cellule de communication, d'information et d'orientation à l'École des cadets de la Nation de Blida, le commandant Lila Hassane a indiqué que les concours d’admission aux écoles des cadets de la Nation au titre de l’année 2018/2019 se sont déroulés "dans de bonnes conditions, marqués par la bonne réception d’élèves candidats aux cycles moyens et secondaires". "Les élèves ont fait preuve d'un grand enthousiasme pour rejoindre l’une des écoles des cadets de la Nation et s’offrir l’honneur d’intégrer une institution militaire", a-t-elle ajouté, indiquant que "leurs parents les ont beaucoup encouragés et soutenus pour décrocher le titre de cadet de la nation".

Lire aussi : Blida: Lancement du concours d'admission aux écoles des cadets de la Nation

Le coup d’envoi du concours d’admission aux écoles des cadets de la Nation de la région du centre avait été donné le 28 juillet dernier à Blida, pour les deux cycles moyens et secondaires, et pris fin ce dimanche. Le concours s’est déroulé en trois étapes dont la 1ère a été consacrée aux candidats de cinquième, la 2è aux candidats des CEM (hommes), et la 3è aux candidats de cinquième (femmes). Ce concours a comporté, en outre, un examen médical selon des normes fixées par la Direction centrale des services de la santé militaire, et les candidats admis ont été orientés vers un test d'aptitude physique, puis un examen écrit en quelques matières scolaires.

Le nombre de candidats pour le cycle moyen s'est élevé, pour la région centre, à 595 candidats, dont les retenus seront orientés vers l'une des sept écoles nationales du cycle moyen. Dans ce cadre, la même responsable a révélé que le nombre de candidats au concours d'accès à l'Ecole des cadets de la nation de Blida, cycle secondaire, s'est élevé à 301 garçons et 380 filles, faisant état de 333 places pédagogiques disponibles dont 100 consacrées aux filles.