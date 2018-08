Centre des Archives nationales: une exposition sur l'offensive du nord constantinois

ALGER - Le Centre des archives nationales a organisé, dimanche à Alger, une exposition de documents intitulée "l'offensive du Nord constantinois: un premier pas pour l'internationalisation de la cause algérienne et la tenue du congrès de la Soummam", à l'occasion du double anniversaire de l'offensive du Nord constantinois le 20 août 1955 et la tenue du congrès de la Soummam le 20 août 1956.