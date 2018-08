Inondations d'In Guezzam: l'ANP intervient pour prêter aide et assistance aux citoyens touchés

ALGER - Des détachements de l'Armé nationale populaire (ANP) sont intervenus, durant ces deux derniers jours, dans la wilaya déléguée d'In Guezzam qui a connu des inondations, pour prêter aide et assistance aux citoyens touchés et désenclaver les routes, indique samedi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Suite aux inondations qu’a connues quelques régions du sud du pays, et en exécution des instructions du Haut Commandement de l’ANP suite à la demande des autorités locales de la wilaya déléguée d'In-Guezzam, des détachements de l’ANP sont intervenu, durant les deux derniers jours, à In-Guezzam (6e Région militaire) pour prêter aide et assistance aux citoyens touchés et désenclaver les routes et ce, dès les premières heures, mobilisant tous les moyens humains et matériels nécessaires", précise la même source.

Les unités de l’ANP "restent prêtes à l’intervention immédiate à chaque fois que nécessaire", souligne le MDN.