Destruction de trois bombes de confection artisanale à Tipasa et deux abris pour terroristes à Boumerdès

ALGER - Trois (03) bombes de confection artisanale et deux (02) abris pour terroristes ont été découverts et détruits vendredi par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP), respectivement dans les wilayas de Tipaza et Boumerdes.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'ANP a découvert et détruit, le 03 août 2018 à Tipaza/1ere Région militaire, trois (03) bombes de confection artisanale, tandis qu'un autre détachement a détruit deux (02) abris pour terroristes à Boumerdes/1 RM", précise le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et le crime organisé, un détachement de l'ANP "a découvert (01) une cache contenant (01) un groupe électrogène et (03) trois panneaux solaires à Bordj Badji Mokhtar/6ème RM, tandis que les éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté (04) contrebandiers et saisi (01) un véhicule tout-terrain à Tamanrasset/6ème RM", ajoute le communiqué du MDN. Dans le même contexte, des éléments de la Gendarmerie nationale "ont saisi deux (02) kilogrammes de kif traité, arrêté (01) un individu et saisi (01) un véhicule et une somme d'argent à Tlemcen et Ain-Temouchent/2ème RM".

Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine des détachements combinés de l'ANP et de la Gendarmerie nationale "ont arrêté 27 immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen, Ain-Salah et Ghardaïa, tandis que des tentatives d'émigration clandestine de 22 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale, ont été déjouées à Annaba et El-Kala par les éléments des Garde-côtes", ajoute le communiqué du MDN.