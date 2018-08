Deux camions et trois véhicules TT saisis à Bordj Badji Mokhtar et Aïn Guezzam (MDN)

"Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP ont saisi jeudi à Bordj Badji Mokhtar et Aïn Guezzam/6Région militaire, deux (02) camions, trois (03) véhicules tout-terrain, trois (03) téléphones satellitaires et 104.640 unités de détergent", précise la même source.

Des éléments des Gardes-frontières ont mis, quant à eux, en échec des tentatives de contrebande de "plus de 7.256 litres de carburant" à Souk-Ahras, Tébessa et El-Taref/5 RM, ajoute le communiqué.

Dans le même contexte, des éléments des Gardes-frontières et des Gardes-côtes à Tlemcen et à Aïn Temouchent /2 RM, ont arrêté "une (01) personne et saisi 23,39 kilogrammes de kif traité et un véhicule touristique", tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi "34.814 tonnes de tabac" à Oran/2 RM.