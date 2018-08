Baisse des températures sur l'ensemble du pays à partir de vendredi

ALGER - Les températures connaîtront une baisse plus ou moins sensible durant les prochains jours à travers les différentes régions du pays, a indiqué jeudi Mme Houaria Benrekta, prévisionniste à l'Office national de météorologie (ONM).

Un flux d'air froid venant de l'Est va permettre le dégagement de l'air chaud qui persiste depuis plusieurs semaines sur le pays, notamment dans le grand sud où le temps retournera à la normale avec des températures maximales qui oscilleront entre 44 et 47 degrés Celsius à partir de vendredi, a précisé Mme Benrekta, contactée par l'APS. Des cellules orageuses saisonnières sont également prévues sur l'extrême sud du pays, le Hoggar et le Tassili, a-t-elle ajouté.

Lire aussi : Wilayas du sud: L’aménagement des horaires de travail évalué fin août

Les régions de l'intérieur du pays connaîtront aussi un recul des températures où le mercure baissera jusqu'à 30 degrés, alors que les maximales avoisineront les 38 degrés, a-t-elle indiqué, précisant que des pluies orageuses sont prévues sur Tébessa et les Aurès. La baisse des températures touchera également les régions côtières où les minimales attendues seront de l'ordre de 26 degrés et les maximales frôleront les 34 degrés à partir de vendredi.