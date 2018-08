Deux terroristes se rendent aux autorités militaires à Tamanrasset (MDN)

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et dans la dynamique des efforts soutenus fournis par les forces de l'Armée nationale populaire, deux (02) terroristes se sont rendus, aujourd’hui 01 août 2018, aux autorités militaires à Tamanrasset en 6e Région militaire", précise la même source.

"Il s’agit en l’occurrence du dénommé «Echerif El-Hemmal Ben Ahmed» dit «Soulaymane», qui avait rallié les groupes criminels en 2010, et de «Omar Yadef Ben Ahmed», alias «Abou Bakr», qui avait rallié les groupes terroristes en 2016. Les deux terroristes qui se sont rendus étaient en possession de "deux (02) pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov et (02) chargeurs de munitions garnis", ajoute le MDN.

Dans le même contexte et dans une opération distincte, grâce à l’exploitation de renseignements, un détachement de l’ANP a découvert, ce mercredi, lors d’une opération de fouille et de recherche près de la bande frontalière au niveau du Secteur opérationnel de Bordj Badji Mokhtar, dans la 6ème Région Militaire, une cache d’armes et de munitions contenant "deux (02) pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov (PMAK), un (01) fusil automatique de type (FAL), un (01) fusil à répétition, cinq (05) obus pour mortier calibre 82 mm et six (06) obus pour mortier calibre 60 mm".

Cette même cache contenait également, ajoute-on de même source, "deux (02) charges propulsives pour lance-roquettes de type (RPG-7), deux (02) chargeurs pour pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, trois (03) chargeurs pour fusil automatique de type FAL, ainsi qu’une importante quantité de munitions s’élevant à (5.249) balles de différents calibres".

"Ces opérations venant s’ajouter à l’ensemble des résultats de qualité concrétisés sur le terrain, confirment la grande vigilance et la ferme détermination des forces de l’ANP déployées le long de nos frontières, à déjouer toute tentative d’atteinte à la sécurité du pays et sa stabilité", conclut le communiqué du MDN.