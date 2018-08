Alger : 134 suspects arrêtés et plus de 260 comprimés psychotropes saisies en deux jours

ALGER - Les services de la Sûreté de la wilaya d’Alger ont procédé, au cours des deux derniers jours, à l’arrestation de 134 suspects impliqués dans différents crimes dont possession et trafic de drogues et de comprimés psychotropes.

"Les éléments de la Sûreté de la wilaya d’Alger ont arrêté lors de décentes, au niveau de plusieurs quartiers de la capitale, 134 suspects impliqués dans divers crimes, dont possession et trafic de drogues et de comprimés psychotropes et port d’armes prohibées", a indiqué la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Ces opérations ont permis la saisie de 264 comprimés psychotropes, une quantité du kif traité (sans préciser la quantité) et 25 armes blanches utilisées dans les agressions contre les citoyens.