Algérie-République de Corée: les relations bilatérales au centre d'une rencontre à l'APN

ALGER - Le président de la commission des Affaires étrangères, de la coopération et de la communauté à l'Assemblée populaire nationale (APN), Abdelhamid Si Afif, a passé en revue lundi avec l'ambassadeur de la République de Corée du Sud à Alger, Lee Eun-yong, les relations bilatérales et les perspectives de les renforcer, indique un communiqué de l'APN.

La rencontre a porté sur "les relations entre les deux pays et les perspectives de les renforcer notamment le partenariat stratégique liant les deux pays et ses résultats positifs réalisés sur le plan économique, tout en mettant l'accent sur le transfert des technologies de pointe et la formation des cadres spécialisés", précise le communiqué.

Dans ce cadre, le président de la commission a salué "la dynamique croissante qui caractérise les relations entre les deux pays", mettant en avant "le rôle parlementaire dans la dynamisation de ces relations".

M. Si Afif a évoqué "les questions relatives au renforcement des efforts de l'investissement notamment dans le domaine de construction des nouvelles villes, de l'industrie mécanique et des technologies de pointe ainsi que de la formation des cadres notamment après les changements qu'a connu l'économie nationale suite à la chute des prix du pétrole, ce qui a poussé le gouvernement à adopter une nouvelle stratégie basée sur le financement interne sans recourir à l'endettement".

Le même responsable a indiqué dans ce sens que "l'Algérie vit aujourd'hui dans la stabilité grâce à la clairvoyance du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, dans la prise de décisions "judicieuses", rappelant, par ailleurs, "la position ferme de l'Algérie de non ingérence dans les affaires internes des pays et en faveur d'un règlement pacifique des crises par le dialogue et la réconciliation nationale".

D'autre part, la rencontre a été une occasion pour mettre en exergue le rôle des parlementaires dans "la consolidation des relations bilatérales à travers les groupes d'amitié, un trait d'union qui contribue au rapprochement des vues et à la coordination des positions vis-à-vis des questions d'intérêt commun".

A cette occasion, l'ambassadeur de la République de Corée a exprimé "la disponibilité de son pays à coopérer avec l'Algérie dans différents domaines", saluant "les potentialités matérielles et humaines dont jouit notre pays et qui lui permettent d'être un pays compétitif par excellence et un important partenaire stratégique".

Il a appelé à l'impératif de "consolider les relations bilatérales et la préservation de leur cadence croissante à travers l'échange de visites et la concertation continue sur les questions communes".