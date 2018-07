Hommage à Aïssat Idir à l'occasion du 59ème anniversaire de sa disparition

Initiée par le musée, cette manifestation porte sur la mise sur pied d'une exposition mettant en exergue, à travers des photos, des ouvrages, des publications, des affiches et autres documents, l'itinéraire militant du chahid Aïssat Idir, lors du Mouvement nationaliste et durant la Guerre de libération nationale. Cette manifestation de deux jours prévoit la projection d'un documentaire sur l'histoire de l'UGTA, fondé par le chahid, et la distribution de dépliants et publications sur la biographie du martyr.

Le musée de wilaya du Moudjahid a initié une campagne d'information sur le chahid par le biais de son portail électronique et sa page officielle sur les réseaux sociaux, a indiqué son directeur, Mohamed Adjed.

Le chahid Aïssat Idir est né en 1919 à Djemaa N'Saharidj, dans la wilaya de Tizi Ouzou. Après des études primaires et secondaires, il part en Tunisie pour poursuivre ses études en économie. En 1949, il devient responsable des affaires syndicales du Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques (MTLD). Il fonda en 1956, le premier syndicat algérien, l'UGTA, sous l'égide du FLN. Arrêté le 23 mai 1956 pour ses activités syndicales et son militantisme, il fut transféré vers le sinistre centre de Birtraria (Alger) où il subira des tortures inhumaines de la part de l'armée coloniale française. Il rendra l'âme, le 26 juillet 1956, des suites de ces sévices.