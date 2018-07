Blida: Lancement du concours d'admission aux écoles des cadets de la Nation

BLIDA - Le coup d'envoi du concours d'admission à l'École des cadets de la Nation "Zemit Hamoud" à Blida, au titre de l'année scolaire 2018-2019, a été donné samedi pour les cycles moyen et secondaire et se poursuivra jusqu'au 5 août.

S'exprimant en cette occasion, la responsable de la cellule de communication, d'information et d'orientation à l'École des cadets de la Nation de Blida, le commandant Lila Hassane a indiqué que l'École de Blida a entamé, à l'image du reste des écoles des cadets de la Nation relevant de l'Armée nationale populaire (ANP), samedi, l'accueil des élèves ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 8.80/10 dans l'examen de fin de cycle primaire.

Elle a ajouté que le nombre de candidats admis pour passer le concours pour le cycle moyen s'est élevé, pour la région centre, à 595 candidats, relevant que les candidats retenus seront orientés vers l'une des sept écoles nationales du cycle moyen. Après avoir effectué un examen médical entre les 28 et 29 juillet, les candidats admis passeront un test d'aptitude physique. L'examen écrit en mathématiques, langue arabe et langue française aura lieu le 30 juillet. La seconde étape, ajoute le lieutenant Hassane, se déroulera entre le 31 et le 1er août pour les candidats ayant obtenu une moyenne égale ou plus de 16.40/20 au BEM.

Lire aussi : Baccalauréat 2018: Gaïd Salah honore les meilleurs lauréats des Cadets de la Nation

Les candidats admis passeront l'examen écrit en mathématiques, sciences physiques et technologiques et la langue arabe le 2 août. La troisième étape qui concerne les cadettes se déroulera le 4 août. Une fois admises, elle passeront l'examen écrit le 5 août. Dans ce cadre, la même responsable a révélé que le nombre de candidats au concours d'accès à l'École des cadets de la nation de Blida, cycle secondaire, s'élève à 301 garçons et 380 filles faisant état de 333 places pédagogiques disponibles dont 100 consacrées aux filles. Les résultats des épreuves écrites des deux cycles seront annoncés après la correction et le classement.