Benghabrit: Des efforts à fournir pour améliorer les méthodes d'enseignement

Assistant aux travaux de clôture de la réunion du Conseil national des programmes (CNP), dans sa session ordinaire, Mme Benghebrit a également insisté sur une "prise en charge des compétences manquantes chez les élèves en difficulté", précise-t-on de même source.

La ministre a écouté les différents intervenants et pris part aux débats relatifs aux rapports présentés par les différents présidents des commissions (sciences, mathématiques et technologie, langues, sciences sociales et disciplines d'éveil, et pédagogie).

Les travaux présentés ont porté sur "le rapport d'étape du plan d'action du CNP, en termes d'élaboration des différents référentiels généraux et spécifiques, d'apprentissage et d'évaluation (Marwatt), relatifs aux domaines des compétences de la culture mathématique, la culture scientifique et la compréhension de l'écrit", ajoute le communiqué.