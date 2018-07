176 élèves aux besoins spécifiques décrochent le Bac

L'élève Madjoudj Amal, de la wilaya d'Alger, atteinte d'un handicap visuel, a brillé en obtenant la première place au classement national, dans la filière des langues étrangères, avec une moyenne de 17.15, a précisé le communiqué qui souligne que " les moyennes des lauréats se situent entre 14.46 et 17.40 de moyenne".

" Ces résultats excellents se veulent un véritable indicateur du processus positif et qualitatif adopté par l'école algérienne qui est une école équitable et garante du succès", a affirmé le ministère qui ajoute que ces résultats " reflètent l'efficacité du processus éducatif spécialisé qui prend en charge précocement les personnes aux besoins spécifiques et mettent en valeur les efforts des éducateurs, des instituteurs, des enseignants spécialisés et des psychologues" .

Lire aussi: Baccalauréat 2018: 55,88% de taux de réussite

Après avoir salué la " forte volonté et l'esprit de challenge" ayant animés ces lauréats, ainsi que le soutien permanent dont ils avaient bénéficié de la part de leurs familles, le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Conditions de la femme a réitéré son soutien constant à leur accompagnement pour concrétiser davantage de succès et de réussite", conclut le communiqué.