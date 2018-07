Bedoui : "Le projet du code des collectivités locales est prêt à 90%"

Dans une déclaration à la presse en marge de sa visite de travail et d’inspection dans la wilaya de Saida, Nouredine Bedoui a souligné que "le projet du code des collectivités locales est prêt à 90%".

« Dans une avant dernière étape, le projet a été soumis à des experts et des universitaires de l’Ecole nationale d’administration qui ont formulé des propositions que nous examinerons au niveau de notre département et élargir son examen au niveau des wilayas et communes en prenant certaines des propositions avancées par des universitaires constitutionnalistes ayant une relation avec le projet du code des collectivités locales. »