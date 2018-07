Début des travaux de la réunion de travail algéro-brésilienne

ALGER - Les travaux de la réunion algéro-brésilienne, inscrite dans le cadre de la visite du ministre brésilien des Relations extérieures, Aloysio Nunes Ferreira Filho en Algérie, ont débuté lundi à Alger sous la coprésidence du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel et son homologue brésilien.

Le chef de la diplomatie brésilienne est en visite de travail en Algérie pour prendre part à la réunion de travail algéro-brésilienne, à l'invitation de M. Messahel.

Une première réunion de travail algéro-brésilienne s'est tenue en octobre 2015 à Alger. L`accord portant sa création a été signé lors de la 4ème session de la commission mixte intergouvernementale, qui s'est déroulée à Brasilia le 19 juillet 2010.

Cette première réunion a été consacrée à la mise en place des mécanismes susceptibles d'impulser et d'intensifier le dialogue stratégique algéro-brésilien. Elle a été également l'occasion de discuter de l'état des relations bilatérales et les perspectives de leur raffermissement, à travers notamment, la mise en place de programmes, de projets et d`initiatives de partenariat, mutuellement bénéfiques dans tous les domaines.

L'Algérie et le Brésil s'étaient engagés à œuvrer au renforcement des relations économiques et à leur diversification et à la consolidation du cadre juridique existant entre les deux pays, selon un communiqué conjoint.

Ils s'étaient également engagés à encourager le développement de la coopération et des échanges bilatéraux dans les domaines de l`énergie, de la santé, du commerce, des travaux publics, de l`agriculture, du développement social, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.