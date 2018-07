Décès du colonel Ahmed Bencherif: l'Algérie perd "un moudjahid hors pair" (Président Bouteflika)

"Avec la disparition du colonel Ahmed Bencherif, l'Algérie perd un vaillant moudjahid et l'un des novembristes qu avaient écrit son histoire en lettres d'or", a écrit le président dans son message, ajoutant que "le défunt représentait toute une génération dévouée à sa patrie, une génération qui a su faire preuve de courage et de bravoure dans les champs de bataille et d'une grande détermination pour l'édification d'une société vivant à la faveur de la paix et de la sérénité".

"Vaillant, courageux et fin gestionnaire des affaires militaires, feu Bencherif, rompu aux arts du combat, a lutté avec bravoure aux côtés de ses compagnons contre les forces coloniales, ce qui lui avait valu le grade de colonel. Après l'indépendance, il fut à l'avant-garde des artisans de l'Etat algérien moderne à travers les différents postes de responsabilité qu'il avait eu à occuper, notamment à la tête de la Gendarmerie nationale".

"L'Algérie perd aujourd'hui un nationaliste dévoué et la génération de Novembre regrettera à jamais un vaillant moudjahid. Je prie Dieu Tout-Puissant d'entourer le défunt de Sa sainte miséricorde, de l'accueillir en Son vaste paradis et d'accorder patience et réconfort à sa famille et à ses compagnons auxquels je tiens à exprimer mes condoléances les plus attristées", a-t-il conclu.