Annonce lundi de la liste des lauréats du concours de recrutement d’enseignants du primaire et d’administrateurs  

ALGER- La ministre de l’Education nationale, Nouria Benghebrit a affirmé que les résultats finaux du concours de recrutement d'enseignants du primaire et d'agents administratifs au titre de l’année 2018 seront connus demain lundi.

"Les résultats du concours de recrutement d'enseignants du cycle primaire et d'agents administratifs au titre de l’année 2018 seront annoncés lundi 23 juillet à partir de 20:00 sur le site web : http://concours.onec.dz", a écrit la ministre sur ses comptes Facebook et Tweeter.

A rappeler que le ministère de l’Education nationale avait organisé le 12 juin dernier un concours national de recrutement de 8.586 enseignants du cycle primaire et d'agents administratifs, auquel ont participé 740.000 candidats.

Sur les 8.586 postes à pourvoir, 3.378 postes concernent les enseignants du primaire, 239 les conseillers d'orientation et de guidance scolaire et professionnelle, 213 pour les intendants, 694 postes pour les intendants adjoints, 2.265 autres postes pour les superviseurs de l'éducation, 300 pour les laborantins principaux et 1.407 pour les laborantins.

En début du moist, Mme Benghebrit avait déclaré que le taux de réussite pour les enseignants du primaire avait atteint 38,36%, soit l’équivalent de 121.954 enseignants dans la catégorie d’enseignants du primaire et 47428 dans la catégorie d'agents administratifs, soit 14,44%, sachant que les lauréats de l'écrit ont passé le concours oral les 16 et 17 juillet.

A noter que la formation des enseignants stagiaires sera lancée en août pour les préparer à la rentrée scolaire 2018-2019.