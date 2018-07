JAJ: le président Bouteflika décoré de l'ordre du Grand mérite du sport et de l'olympisme africain

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a reçu cette distinction au nom du Président, Abdelaziz Bouteflika, lors d'une cérémonie, à laquelle ont assisté des membres du gouvernement et d'importantes personnalités de pays africains et autres représentants des instances sportives internationales présents à ces jeux continentaux qui verront la participation de quelque 3300 athlètes issus de 54 nations, engagés dans 30 disciplines.

"Nous sommes satisfaits de l'organisation de cette 3e édition des Jeux africains de la Jeunesse, ce qui dénote des efforts de votre pays qui est parvenu à rassembler tous les moyens humains et matériels pour la réussite de cet évènement de l'Afrique. Merci pour le Président Bouteflika qui a soutenu le sport en Afrique en tant que leader historique au service des peuples", a déclaré Mamadou Diagna N'Diiaye, représentant du président du Comité international olympique (CIO).

"Au nom de l'ACNOA et le conseil exécutif réuni le 16 juillet 2018, nous avons l'honneur de décorer le Président Bouteflika en reconnaissance de son rôle historique en tant que leader au service des peuples africains et son engagement pour les mouvements africains et les comités sportifs nationaux africains", a-t-il dit.