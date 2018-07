Communauté nationale à l'étranger: la délivrance des documents administratifs facilitée

ALGER - Les ministres des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, et de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Noureddine Bedoui ont procédé mercredi à Alger au lancement de nouvelles facilitations pour le retrait des documents administratifs au profit des citoyens nés et établis à l'étranger.

Les deux ministres ont procédé à la mise en service du fichier national d'état civil électronique des personnes nées à l'étranger, au siège de l'Assemblée populaire communale (APC) d'Alger Centre en présence du wali d'Alger, Abdelkader Zoukh. Une démarche qui permettra à la communauté nationale établie à l'étranger de demander, au niveau des APC, leurs extraits de naissance et leurs actes de mariage et de décès inscrits sur les registres des représentations diplomatiques et des consulats algériens à l'étranger.

A cette occasion, une plateforme électronique a été lancée pour la demande de certificat de capacité du permis de conduire au profit des citoyens établis à l'étranger ce qui permettra de traiter les dossiers relatifs à ce certificat exigé pour la conversion à distance du permis de conduire algérien en permis étranger, et ce au niveau de la wilaya de délivrance du permis. Selon les explications présentées aux ministres, la demande se fait sur le site du ministère de l'Intérieur où les demandeurs peuvent également suivre le traitement de leurs dossiers et à même de retirer leurs certificats en temps réel.

Dans son allocution, M. Messahel a indiqué que cette opération constitue "un nouveau jalon qui s'inscrit dans le cadre de l'action du gouvernement au titre du programme du président de la République pour simplifier et moderniser les mesures administratives des citoyens tant à l'intérieur et qu'à extérieur du pays". La coordination entre les différents départements ministériels a permis d'accélérer la remise du passeport biométrique aux ressortissants à l'étranger", a-t-il indiqué, faisant savoir que "90 % d'entre eux en ont bénéficié".

Lire aussi : Les conditions d’accueil des voyageurs connaissent une "nette amélioration"

Dans ce cadre, les membres de la communauté peuvent retirer en ligne le certificat de nationalité et le casier judiciaire, corriger les fautes administratives à distance et retirer les documents de l'état civil de l'ambassade ou du consulat le plus proche et "à partir d'aujourd'hui de la wilaya de leur résidence sans avoir à se déplacer au siège du ministère des Affaires étrangères". Ces réalisations s'inscrivent dans le cadre des décisions du président de la République de favoriser l'accès des membres de la communauté du Logement promotionnel public (LPP) et de crédits sans intérêts au profit des jeunes.

Pour sa part, le ministre de l'Intérieur a souligné que ces facilitations constituent "un nouveau jalon" qui s'ajoute à ceux qui ont été mis en place au profit des membres de la communauté à l'étranger et "permettra d'assurer un service public de qualité de manière à conférer davantage de transparence aux transactions administratives en vue de satisfaire les citoyens résidant à l'intérieur et à l'extérieur du pays". Le registre national d'état civil numérisé pour les citoyens nés en Algérie mis en service est aujourd'hui parachevé par l'introduction d'informations de l'état civil pour ceux qui sont nés à l'étranger, ce qui permettra le retrait des documents de l'état civil à travers toutes les communes du pays.

Concernant la plateforme numérique des certificats de capacité des permis de conduire, M. Bedoui a souligné que son département veillait à ce que cette opération soit numérisée 24/24h. "Le bond qualitatif réalisé en matière d'amélioration des services administratifs constitue une étape obligatoire afin d'atteindre une administration électronique moderne qui permet d'obtenir des informations et des services sans avoir à se déplacer", a affirmé M. Bedoui, soulignant que son département ministériel ambitionne de parvenir à "une administration à zéro papiers".

Lire aussi : Une délégation de l’APN s'enquiert des conditions d’accueil des voyageurs à la gare maritime de Mostaganem

Avec la mise en service du registre national d'Etat civil numérisé, les citoyens nés à l'étranger "pourront utiliser leur numéro d'identité nationale qui constituera la nouvelle identité de chaque citoyen", a-t-il précisé. M. Bedoui a indiqué que son département "doit s'adapter aux mutations technologiques et leurs impacts sur la vie quotidienne du citoyen", soulignant sa disposition "à concrétiser toutes les initiatives visant à promouvoir le service public pour répondre aux besoins et aux aspirations des citoyens".