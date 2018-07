13 contrebandiers arrêtés In Guezzam, Bordj Badji Mokhtar et Tamanrasset (MDN)

"Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et le crime organisé, des détachements de l'Armée nationale populaire ont arrêté, le 15 juillet 2018, lors d'opérations distinctes, à In Guezzam, Bordj Badji Mokhtar et Tamanrasset (6ème Région militaire), treize (13) contrebandiers et ont saisi un (1) camion, un (1) véhicule tout-terrain, 2.210 litres de carburants, 1,2 tonne de denrées alimentaires, 12,5 tonnes de ciment ainsi que trois (3) détecteurs de métaux et un (1) générateur électrique", précise le communiqué.