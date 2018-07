Accélérer la numérisation des contenus en langue arabe (CSLA)

ALGER - Le président du Conseil supérieur de la langue arabe (CSLA), Salah Belaid a appelé, dimanche à Alger, à accélérer la numérisation de tous les contenus, recherches et ouvrages en langue arabe et à les mettre à la portée du lecteur.

S'exprimant lors de l'ouverture de la Conférence nationale sur le "rôle des bibliothèques numériques dans la relance du contenu numérique en langue arabe", M. Belaid a indiqué que la numérisation des sources d'information "augmente leur accessibilité", mettant en avant la contribution de la numérisation dans "l'amélioration de l'accès aux acquisitions des bibliothèques, tout en développant les prestations fournies".

La conférence à laquelle prennent part des enseignants et chercheurs en linguistique, en informatique et en bibliothèques, a pour objectif de "rechercher des dispositifs numériques à même de rapprocher la bibliothèque au lecteur, outre l'élargissement du contenu culturel sur le net et assurer la disponibilité des ressources scientifiques aux élèves, aux étudiants et aux différents lecteurs".

A cette occasion, des exposés ont été présentés sur des modèles de numérisation de quelques bibliothèques, dont l'Office national des publications universitaires (OPU), une opération qui " accuse toujours un certain retard en raison du manque de spécialistes en sciences de numérisation et de l'informatique", selon le chercheur Mohamed Boukacem. A ce propos, des chercheurs ont souligné " l'importance de la mise en place de stratégies pour la numérisation dans les bibliothèques et les établissements d'information, et ce, "en accord avec la modernité dans ses plus belles illustrations".

S'agissant des modèles et des expériences présentés en matière de numérisation des bibliothèques, l’expert en Technologies de l'information et de la communication , M. Younes Guerrar, a relevé l'importance du contenu arabe sur les réseaux internet, appelant à sa diffusion et à sa vulgarisation au niveau des établissements d'enseignement et d'éducation, pour prouver ainsi "la place de la langue arabe dans les technologies modernes et dans le monde virtuel et numérique".

Dans le même contexte, l'expert en informatique et numérisation ,Othmane Abdalouche, a estimé que l'Algérie est appelée à réaliser des progrès en matière de numérisation, à travers la mise en place de " sa propre plateforme, comme c'est le cas en Afrique du Sud". Il a appelé, à ce titre, à donner la chance aux diplômés des universités algériennes pour prouver leur capacités dans ce domaine.