Démantèlement d'un réseau de narcotrafiquants et saisi de plus de 7 Kg de kif traité à Béchar

"Dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l’Armée nationale populaire, en coordination avec les services de Sureté nationale, a réussi à démanteler, aujourd’hui 15 juillet 2018 à Béchar/3e RM, un réseau de narcotrafiquants composé de cinq (05) criminels, et a saisi 7,25 kilogrammes de kif traité, deux (02) véhicules et une somme d’argent", note le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

"Ce résultat vient s’ajouter à une série d’autres opérations ayant permis de mettre en échec des tentatives d’introduction de ce poison dans cette région, et dénote de la permanente vigilance et l’entière disposition des Forces de l’Armée nationale populaire mobilisées le long des frontières nationales", ajoute le communiqué.