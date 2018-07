Algérie-Niger: des progrès "substantiels" en matière de coopération (Bazoum)

ALGER - L'évaluation de la mise en œuvre des recommandations de la 5ème session du Comité bilatéral frontalier algéro-nigérien (CBF) a permis de constater les "progrès substantiels" obtenus dans certains domaines de coopération entre les deux pays, a soutenu dimanche le ministre d'Etat nigérien, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des Affaires coutumières et religieuses, Mohamed Bazoum.

L'évaluation de la mise en œuvre des recommandations de la 5ème session nous a permis de constater la réalisation de «progrès substantiels» dans certains domaines de coopération, a indiqué M. Bazoum dans une allocution prononcée à l'ouverture des travaux de la 6ème session du CBF.

Il a relevé qu'en matière de coopération économique, des progrès ont été enregistrés dans plusieurs domaines, notamment le démarrage des travaux de construction de la voie Arlit-Assamaka (255 km), la tenue de la 68ème session du comité de liaison de la route Transsaharienne, le forage de 12 ouvrages hydrauliques et le "progrès significatif" dans la réalisation de la dorsale transsaharienne de la fibre optique sur 205 km.

S'agissant de la sécurité, la libre circulation des personnes et des affaires consulaires, M. Bazoum a exprimé sa "satisfaction" quant à la coopération entre les Gendarmeries et les Polices des deux pays, ajoutant que la coopération en matière d'entretien de bornes frontalières avait permis la réalisation, "avant délais", de 23 bornes de densifications, une cartographie de la bande frontalière et la réhabilitation de 12 bornes existantes.

Evoquant les recommandations faites lors de la 5ème session du CBF, M. Bazoum a mis en avant les progrès réalisés, tout en soulignant que "beaucoup reste à faire avec de nombreuses autres recommandations insuffisamment mises en œuvre ou non exécutées".

Pour le ministre d'Etat nigérien, il est important d'envisager la prise d'un certain nombre de mesures d'accompagnement pour améliorer "notre performance de mise en œuvre des recommandations qui seront issues de la 6ème session".

Il a suggéré, dans ce cadre, l'opérationnalisation du Comité de suivi entre les deux pays et la rencontre de ses membres tous les six mois pour faire le point de la mise en œuvre des recommandations et proposer des mesures correctives, mettant l'accent sur la nécessité de la création d'un cadre d'échange et de concertation entre les forces de sécurité intérieure et des douanes des deux pays afin de "stimuler les différents éléments des zones frontalières".

"Ces suggestions (…) contribueront à imprimer un nouvel élan à la dynamique de mise en œuvre des décisions du comité (…)" (Bazoum)

"Ces quelques suggestions, avec celles de la partie algériennes, contribueront à imprimer un nouvel élan à la dynamique de mise en £uvre des décisions du comité et de lui permettre d'atteindre les objectifs qui lui ont été assignés par nos deux chefs d'Etat, Mahamadou Issoufou et Abdelaziz Bouteflika", a-t-il soutenu.

Concernant la coopération dans les domaines de la santé, de l'environnement et du développement des zones frontalières, M. Bazoum a relevé notamment l'octroi par l'Etat algérien de bourses aux étudiants nigériens, l'assistance de solidarité de la partie algérienne à travers des dons de produits alimentaires, de fournitures scolaires et de tentes au profits des populations vulnérables des régions frontalières.

Bazoum a par ailleurs, exprimé ses remerciements à l'Algérie pour "avoir contribué aux progrès réalisés dans la mise en œuvre des recommandations de la 5ème session du CBF", ajoutant que le Niger "est déterminé à redoubler ses efforts pour permettre à ce Comité de réaliser de plus grands bonds en avant".