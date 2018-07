Décès du moudjahid Mustapha Benabid

Le défunt sera inhumé dimanche après la prière Dohr au cimetière de Bouzourane à Batna, a précisé la même source. En cette douloureuse circonstance, le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, présente ses sincères condoléances à la famille et aux compagnons d'arme du défunt, suite à la perte de ce "moudjahid et symbole de nationalisme pour son précieux apport au service des deux batailles, celle de la libération et celle de l'édification".

Né le 27 mars 1927 à Ouled Chlih à Batna, Mustapha Benabid était parmi les premiers à répondre à l’appel de la Guerre de libération du 1 novembre. Il avait rallié les rangs de la Révolution le 6 février 1955 et avait participé à plusieurs batailles et opérations militaires dont la Bataille de Djebal Amzdour.

Le défunt a éprouvé, durant son parcours de combattant, les affres de la prison coloniale. Il fut emprisonné entre aout et septembre 1956, avant que le commandement de la première Wilaya historique lui charge de missions politiques. Après l'indépendance, le défunt a poursuivi son œuvre au service du pays par son occupation de plusieurs responsabilités dont la dernière était le poste de secrétaire général de l'Organisation des moudjahidine dans la wilaya de Batna.