Ahd 54 appelle à bâtir un pays de droit pour un développement durable

S'exprimant lors d'une rencontre avec des militants et sympathisants de son parti, tenue à la maison de la culture "Ahmed Saâdi", M. Rebaïne a souligné la nécessité de conjuguer les efforts pour "l'édification d'un Etat de droit garantissant l'égalité pour tous, en matière de travail notamment". "L'Algérie est un pays riche, en mesure d'évoluer sans compter sur ses ressources en hydrocarbures'', a estimé le président de AHD 54, appelant au développement des secteurs de l'agriculture, l'industrie et le tourisme notamment, considérés comme "névralgiques'' dans le développement durable des pays.

Dans ce sens, l'intervenant a mis en exergue la nécessité d'''abolir'' les contraintes administratives, particulièrement celles entravant l'évolution de ces secteurs créateurs de richesse et de ''rompre'' avec l'économie de rente qui, selon lui, ''continue de freiner le processus de développement en Algérie". "Il est temps de fixer l'ordre de mérite de tout un chacun, selon l'effort déployé dans le cadre du développement du pays et loin de toute tendance de complaisance'', a-t-il encore estimé.

Lire aussi : AHD 54 : Rebaine recommande d’accorder de larges prérogatives aux Assemblées élues

Evoquant le pouvoir d'achat ''en chute'', M. Rebaïne a appelé à l'organisation et à la restructuration des marchés de gros des fruits et légumes jusque là, a-t-il ajouté, ''monopolisés par une minorité qui cherche à gagner au détriment des autres''. Aussi, le président de AHD 54 a insisté sur la consolidation de la "communication entre citoyens et pouvoirs publics", appelant à des décentralisations administrative et économique pour donner davantage de prérogatives aux élus locaux, qu'il a qualifiés d'"acteurs principaux" dans l'équation du développement durable.