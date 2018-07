Concours de recrutement des enseignements du primaire: 38% de taux de réussite

Le nombre des candidats retenus au concours s'élève à 121.954 pour les enseignants du primaire, soit 38,36%, outre 47.428 pour les grades administratifs, soit 14,44% en attendant l'examen oral prévu les 16 et 17 juillet pour les deux catégories, a précisé la ministre sur sa page Facebook.

Mme. Benghabrit avait déjà appelé les candidats retenus à retirer leurs convocations sur le site électronique http://concours.onec.dz pour se présenter à l'oral.

Pour rappel, 740.000 candidats étaient inscrits à ce concours national pour le recrutement de 8.586 enseignants du primaire et des employés de l'administration.

Sur les 8.586 postes à pourvoir, 3.378 postes concernent les enseignants du primaire, 239 les conseillers d'orientation et de guidance scolaire et professionnelle, 213 pour les intendants, 694 postes pour les intendants adjoints, 2.265 autres postes pour les superviseurs de l'éducation, 300 pour les laborantins principaux et 1.407 pour les laborantins.