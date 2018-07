Bedoui reçoit Lord de Wimbledon, Tariq Mahmoud Ahmad

ALGER - Le ministre l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a reçu mercredi le ministre chargé du Commonwealth et des Nations Unies au bureau des Affaires étrangères au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Lord de Wimbledon, Tariq Mahmoud Ahmad.

S'exprimant à l'issue de l'audience, Lord de Wimbledon, Tariq Mahmoud Ahmad, a déclaré que la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, la sécurité et les droits de l'homme étaient parmi les questions évoquées lors de ses entretiens avec le ministre de l'Intérieur, Noureddine Bedoui.

Il a salué, à cette occasion, les efforts de l'Algérie pour "le renforcement d'une coopération fructueuse entre l'Algérie et le Royaume Uni", mettant l'accent sur "l'impératif de l'élargir à d'autres domaines notamment l'éducation et l'emploi".

Tariq Mahmoud Ahmad a également rendu hommage aux efforts du Gouvernement algérien et le niveau atteint de la question de promotion des droits de l'homme, soulignant que l'Algérie "occupe une place stratégique dans le monde arabe, l'Afrique et le Maghreb, d'autant qu'elle est un pays de démocratie et exemplaire en matière des droits de l'Homme et de la liberté de culte".