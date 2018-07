2 casemates et 2 mines de confection artisanale détruites à Batna (MDN)

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d'une opération de fouille et de ratissage menée dans la localité d'El-Refaa, commune de Taxlent, à l'ouest de Batna (5ème Région militaire), un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert et détruit, le 02 juillet 2018, deux (02) casemates pour terroristes contenant deux (02) mines de confection artisanale, des vivres et divers objets", précise-t-on de même source.

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP "ont arrêté, à Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam (6ème RM), six (06) contrebandiers et saisi 1,25 tonne de denrées alimentaires, 200 litres d’huile de table, 2 groupes électrogènes et 2 marteaux piqueurs".

Dans le même contexte, des Garde-frontières "ont saisi, à Tlemcen (2ème RM), 94 kilogrammes de kif traité", alors qu'un détachement de l'ANP, en coordination avec les services de la Sureté nationale, "a appréhendé, à Bechar (3ème RM), deux (02) narcotrafiquants en possession de 25 kilogrammes de la même substance".

Par ailleurs, des éléments des Garde-côtes "ont intercepté, à El-Kala (5ème RM), quatre (04) plongeurs sans autorisation et ont saisi des équipements de pêche illicite de corail, des moyens de plongée sous-marine, ainsi que 2 embarcations de construction artisanale".