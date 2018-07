APN: clôture de la session ordinaire

ALGER - La session ordinaire de l'Assemblée populaire nationale (APN) pour l'année 2017-2018 a été clôturée, lundi à Alger, lors d'une séance plénière, présidée par Said Bouhadja, président de l'APN.

La cérémonie de clôture de cette session, qui a duré 10 mois conformément à la Constitution de 2016, s'est déroulée en présence du président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, de membres du gouvernement et des hauts responsables de l'Etat.

La clôture de la session de la chambre basse du Parlement intervient conformément aux dispositions de l'article 135 de la Constitution et de l`article 15 de la loi organique portant organisation de l`APN et du Conseil de la nation, leur travail et leur relation fonctionnelle avec le Gouvernement.