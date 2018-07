Conseil de la nation: clôture de la session ordinaire 2017/2018

S'exprimant à cette occasion, M. Bensalah a affirmé que le rendement du Conseil lors de cette session "est satisfaisant dans l'ensemble", ajoutant que "les textes qui ont été examinés et adoptés interviennent au moment opportun, en conformité avec la philosophie de modernisation et de réforme initiée par le président de la République M. Abdelaziz Bouteflika, depuis son accession au pouvoir".

La cérémonie de clôture de cette session qui a duré 10 mois, conformément à la Constitution de 2016, s'est déroulée en présence du président de l`Assemblée populaire nationale (APN), Saïd Bouhadja et des membres du gouvernement.

La clôture de la session de la chambre haute du Parlement intervient conformément aux dispositions de l'article 135 de la Constitution et de l`article 15 de la loi organique portant organisation de l`APN et du Conseil de la nation, leur travail et leur relation fonctionnelle avec le Gouvernement.