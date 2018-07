Académie militaire de Cherchell: imposante cérémonie de sortie de promotions

Ces promotions sortantes qui comptent également des officiers et des officiers supérieurs étrangers venus de pays frères et amis, ont été baptisées du nom du Moudjahid "Benmostefa Benaouda", dit Si Ammar décédé en février dernier.

Présidée par le général de corps d'armée Ahmed Gaid Salah au nom du président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la défense nationale, la cérémonie de sortie de promotions organisée par l'Académie à chaque fin d'année a été marquée par d'imposantes" festivités militaires.

Le Général de Corps d'armée a passé en revue les carrés des étudiants avant la prestation de serment par les officiers diplômés. Le vice-ministre de la défense a procédé, en compagnie de cadres supérieurs du ministère de la défense, à la remise remise des grades et des diplômes aux majors de promotion.

Les promotions sortantes qui ont exécuté une parade militaire "exceptionnelle", sont composées de la 49e promotion de la formation fondamentale de base, de la 11e promotion de la formation militaire commune de base et de la 2e promotion d'officiers en master.

Les diplômés ont suivi un cycle de formation conforme au programme d'entrainement de manière complète et effectué des exercices pratiques avec une grande rigueur et discipline.

Le Général de Corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, avait souligné lors d'une rencontre d'orientation avec les cadres et étudiants de cette institution à la veille de la sortie de promotion "l'efficience de l'enseignement et la formation de haut niveau dispensés par cette académie aux stagiaires et élèves, et les efforts laborieux consentis pour un investissement fructueux, dans le système de formation et d'enseignement de l'ANP, auquel il accorde une importance extrême et particulière".

M. Gaïd salah a souligné son souci de voir l'Académie Militaire de Cherchell en particulier et le système de formation de l'ANP en général, soient "l'outil efficace pour actionner cette force individuelle chez le personnel militaire, élèves et stagiaires", plaidant pour "l'unification, l'organisation et la complémentarité des efforts", outre la "consécration de la pensée positive chez les éléments".

Pour sa part, le Commandant de cette Académie, Ali Sidane, a mis l'accent dans une allocution sur la "qualité de la formation militaire et scientifique spécialisée dispensée aux officiers et adaptée aux exigences modernes dans les domaines technique et technologique", soulignant le rôle pionnier de l'Académie dans la formation d'une élite composée de cadres de l'ANP imprégnés de l'amour de la patrie et du souci de préserver la sécurité et la stabilité du pays".

La cérémonie a été marquée par la passation de l'emblème de l'école aux futures promotions, puis la présentation d'une parade militaire pour faire connaître les hautes capacités de combat dont jouissent les forces de l'ANP, outre des présentations sportives à savoir, le karaté, le Kung-fu, le Taekwondo et certains exercices sans armes.

Un autre exercice de combat a été présenté au cours duquel la tactique des forces de l'armée pour l'élimination des groupes criminels a été mise en exergue avant que cette présentation ne soit clôturée par un tableau représentant la carte géographique de l'Algérie reproduite par les élèves.

Dans ce cadre, le public présent a suivi sur écran géant un exercice de simulation exécuté par les forces navales concernant le sauvetage d'un navire après le déclenchement d'un incendie à bord.

La cérémonie a été clôturée par un défilé militaire des promotions sortantes ainsi qu'une exhibition de parachutistes.

Cette cérémonie a été une opportunité pour le Général de Corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, de suivre certaines expositions scientifiques réalisées par les élèves officiers fonctionnaires via la technique de télédiffusion avant qu'il ne préside une cérémonie pour honorer la famille du défunt moudjahid Si Ammar.

Né le 27 septembre 1924 à Annaba, le défunt Benmostefa Benaouda dit Si Amar a entamé sa lutte par le mouvement des scouts en 1937. Il a été contacté par la suite et chargé de créer l'Organisation spéciale (OS) en 1947 et d'assumer la responsabilité à Annaba et régions limitrophes. Il a participé à l'attaque de la Poste d'Oran en 1949.

En 1950, Si Amar a été arrêté par les forces coloniales, avant de s'évader de prison en compagnie du Commandant de la 2ème wilaya historique, Zighoud Youcef.

Membre du groupe des 22 qui a déclenché la Révolution, le défunt a occupé plusieurs postes de responsabilité durant la guerre de libération nationale. Il a également été membre de la délégation algérienne qui a participé aux accords d'Evian.

Au lendemain de l'indépendance, le défunt moudjahid a assumé plusieurs hauts postes de responsabilité, dont celui d'ambassadeur dans plusieurs pays, dont la Libye. Il est décédé en février dernier à l'âge de 93 ans.