Adoption du projet de loi organique relatif à l'Académie algérienne de la langue amazighe

ALGER - Les membres du Conseil de la nation ont adopté, dimanche le projet de loi organique relatif à l' Académie algérienne de la langue amazighe lors d'une plénière, présidée par Abdelkader Bensalah, président du Conseil et en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar.

Mis à part les membres du parti du Front des forces socialistes (FFS) qui se sont abstenus lors du vote, ce projet de loi a été adopté par l'ensemble membres du Conseil de la nation.

A l'issue du vote, M. Hadjar a précisé que "ce projet de loi a été élaboré en vertu de l'article 4 de la Constitution pour fixer les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'Académie".

Ce texte répond à "la volonté des hautes autorités du pays et à leur tête le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, de consolider l'identité nationale à travers l'adoption du cadre législatif et des instruments juridiques appropriés à même de promouvoir la langue amazighe conformément à des approches scientifiques solides et loin de toute tension et toute improvisation".

Ce projet de loi organique fixe les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de cette Académie dont les missions seront réalisées avec l'aide de tous les partenaires concernés, notamment les institutions nationales et les associations qui activent dans le domaine de la promotion et du développement de la langue amazighe.

La composante de cette institution, "au profil exclusivement scientifique", garantit son statut d'autorité de référence en la matière conférant ainsi à ses travaux un caractère académique, neutre et impartial basé sur l'apport d'experts et de compétence scientifiques avérées.

L'Académie "a pour mission de recueillir le corpus national de la langue amazighe dans toutes ses variétés linguistiques, d'établir une normalisation de la langue amazighe à tous les niveaux de description et d'analyse linguistiques, d'établir des listes néologiques et des lexiques spécialisés en privilégiant la convergence".

Elle a aussi pour mission d'entreprendre des travaux de recherche, de participer au programme national de recherche dans son domaine de compétence, de garantir la précision d'interprétation et de traduction de notions et concepts dans les domaines spécialisés, d'élaborer et d'éditer un dictionnaire référentiel de la langue amazighe, de contribuer à la conservation du patrimoine immatériel amazigh, notamment par sa numérisation, et d'encourager toute recherche et traduction en langue amazighe visant à préserver le patrimoine lié à la mémoire nationale, outre la publication des résultats des travaux de l'Académie dans des revues et des publications périodiques tout en assurant leur édition".

L'Académie est composée de 50 membres au plus désignés et nommés par décret présidentiel et choisis parmi les experts et compétences avérées dans les domaines des sciences en rapport avec la langue amazighe et les sciences connexes.

Le président de l'Académie est également nommé par décret pour un mandat de quatre ans. Il a, entre autres, missions "la présentation d'un rapport annuel au président de la République après son adoption par le Conseil de l'Académie".