Gaïd Salah préside la cérémonie de sortie de trois promotions d'officiers de l'Académie militaire de Cherchell

A son arrivée samedi à l'Académie militaire de Cherchell, le Général de corps d'Armée Ahmed Gaïd Salah a été accueilli par le Commandant des forces terrestres, le général major Ahcène Tafer et le général-Major Ali Sidane, Commandant de cette Académie. Le chef d'Etat-major de l'ANP a initié sa visite par la baptisation de l'annexe de l'Académie, du nom du Chahid "Abane Ramdane", en présence de membres de la famille du martyr, à qui un hommage a été rendu à cette occasion.

A la veille de la cérémonie de sortie de ces trois promotions qu'il a présidée au nom du président de la République, Chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, le Général de corps d'Armée a inauguré et inspecté quelques structures administratives et pédagogiques de cette annexe, avant de suivre un exposé global donné par le Commandant de l'Académie, Ali Sidane sur la formation scientifique, technique et militaire qui y est dispensée au profit des élèves et des stagiaires.

Les sorties de promotion concernées au titre de l'année scolaire 2017-2018 après une riche et intense formation militaire et scientifique de haut niveau sont la 11e sortie de promotion de la formation militaire commune de base et la 49e sortie de promotion de la formation fondamentale base et la 2e sortie de promotion des officiers, session master.

Lors de la rencontre d'orientation suivi par tous les éléments des unités de l'ANP sur l'ensemble des six Régions militaires via visioconférence, M. Gaïd Salah a souligné qu'" il n'est nulle crainte pour l'Algérie ou pour son futur, peu importe la grandeur des défis et l'ampleur des enjeux".

"Le dessein abject que le colonisateur n'a pu atteindre sur la terre d'Algérie, ne peut et ne pourra être atteint par quiconque, ceci est un serment ferme et immuable, hérité par les enfants de l'Algérie libre et loyaux au message de Novembre et à sa Glorieuse Révolution, génération après génération, alors il n'est nulle crainte pour l'Algérie ou pour son futur, peu importe la grandeur des défis et l'ampleur des enjeux, l'Algérie se tiendra toujours au-dessus", a-t-il martelé.

Le Général de Corps d'Armé, Gaïd Salah a affirmé à cette occasion qui coïncide avec la célébration du 56e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, que "la référence historique nationale et spirituelle est la source d'inspiration de l'ANP dont il puise l'essence de sa stratégie professionnelle et de développement".

"Après les grands sacrifices et les souffrances endurées du fait du colonialisme abject et barbare, l'allégresse ressentie d'avoir regagner notre indépendance nationale consacrera à jamais cette victoire sur la terre d'Algérie, avec le souci de mettre l'Algérie entre les mains de ceux qui savent préserver et apprécier ce cher acquis et ceux qui veillent à ce que l'Algérie demeure unie et indivisible", a-t-il soutenu.

Concernant le niveau de formation dispensée par l'Académie de Cherchell, le Général de Corps d'Armée a salué "l'efficience de l'enseignement et la formation de haut niveau dispensés par cette académie aux stagiaires et élèves, et les efforts laborieux consentis dans l'investissement fructueux, dans l'appareil de formation et d'enseignement de l'ANP, auquel il accorde une importance extrême et particulière".

"Les qualités de l'élite militaire que nous œuvrons à concrétiser sur le terrain, et dont les traits commencent à se manifester et à se former pas à pas avec chaque sortie de promotion, parachèvent les plans de développement, de structuration, de réforme et de modernisation que nous avons engagés ces dernières années, et à travers lesquels nous avons parcouru des pas considérables sur plus d'un échelon, grâce au soutien permanent accordé à l'ANP par de son Excellence, Monsieur le Président de République, Chef Suprême des Forces armées, Ministre de la Défense nationale", a précisé le Général de Corps d'Armée.