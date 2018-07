Accidents de la route: poursuivre l'action sur le terrain face aux pertes matérielles et humaines "alarmantes"

ALGER - Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui a affirmé mardi, que les pertes humaines et matérielles "alarmantes" des accidents de la route "impliquent la poursuite de l'action sur terrain".

"En dépit du recul du nombre d'accidents de la route durant les 5 premiers mois de 2018", a écrit M. Bedoui sur sa page officielle Facebook, "les pertes humaines et matérielles restent alarmantes, impliquant la poursuite de l'action sur le terrain".

Le facteur humain "demeure la principale cause de la majorité des accidents, notamment en raison de la vitesse excessive et du non-respect du code de la route", a indiqué le ministre, appelant tous les intervenants "à redoubler d'efforts en matière de sensibilisation aux accidents de la route".

Il a mis l'accent, en outre, "sur la nécessité d'inclure le thème de la sécurité routière au sein des programmes scolaires".

M. Bedoui a salué les dispositifs de sécurité et les éléments de la protection civile "pour le travail excellent effectué jour et nuit notamment au volet préventif, et leur intervention au niveau des autoroutes et des routes nationales".

Le ministre de l'Intérieur a dressé le bilan des 5 premiers mois de l'année 2018 avec 9112 accidents de la route enregistrés contre 10206 en 2017 avec un recul de 10,72%, 1188 morts déplorés soit une baisse de 11,54% contre 1343 morts en 2017. Quant au nombre des blessés, il s'élève à 12576 blessés soit un recul de 13,27% contre 14500 blessés en 2017.