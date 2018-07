Education: les examens professionnels de promotion à 27 grades le 15 juillet

La ministre a publié sur sa page officielle Facebook que "les examens professionnels de promotion à 27 grades (inspecteur, directeur, intendant, superviseur, censeur, conseiller, attachés de laboratoire ...) se tiendront le 15 juillet prochain", rappelant que le dernier délai pour le dépôt des dossiers est fixé au 27 juin".

A rappeler que le ministère de l'Education nationale avait organisé mi-juin en cours, un concours national externe pour le recrutement d'enseignants primaires et d'autres grades administratifs (740.000 candidats).

Aussi, la ministre de l'Education nationale avait annoncé l'ouverture de 8.586 postes d'emploi au profit d'enseignants du cycle primaire et d'autres grades administratifs.

La première responsable du secteur a fait état de 3.378 postes d'enseignant primaire, 329 postes de conseiller d'orientation et de guidance scolaire et professionnelle, 213 postes d'intendant, 694 postes de sous-intendant, 2.265 postes de superviseurs de l'éducation, 300 postes d'attaché principal de laboratoire et 1.407 postes d'attaché de laboratoire.