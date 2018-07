Développement de l'Afrique: le rôle de l'Algérie salué

ALGER - Une délégation du collectif de citoyens africains résidant en France a salué jeudi à Alger, lors d'une rencontre au Conseil de la nation, "le rôle pionnier" de l'Algérie dans la réalisation de la sécurité et la stabilité en Afrique outre la relance des programmes de développement et de coopération entre pays africains.

Une délégation du Conseil de la nation présidée par le vice président du Conseil Kellil Tahar a tenu dimanche au siège du Conseil une rencontre avec un groupe du collectif des citoyens africains résidant en France amis de l'Algérie et ce en présence de la présidente de la commission des affaires étrangères, de la coopération internationale et la communauté algérienne à l'étranger du Conseil de la nation ainsi que les représentants du Conseil dans les instances internationales, a noté un communiqué du Conseil de la nation.

La rencontre se veut "une occasion afin de prendre connaissance de ce groupe et d'identifier les moyens et les possibilités de consolider la coopération et de rapprocher les points de vue dans plusieurs questions d'intérêts communs tant sur le plan continental que régional notamment celles liées à la sécurité, au crime organisé, à l'émigration clandestine et au développement en Afrique", a souligné le communiqué.

A ce titre, la délégation a salué "le rôle pionnier que joue l'Algérie grâce à la sage politique du président de la République M. Abdelaziz Bouteflika dans le soutien au dialogue sud-sud, la restauration de la sécurité au Sahel, l'aide humanitaire aux pays africains, la lutte contre le terrorisme, l'extrémisme violant, le crime transfrontalier et la migration clandestine", a ajouté la source.

La délégation a souligné que le choix du Collectif d'amitié avec l'Algérie est du à "son soutien constant aux pays africains", à "sa grande expérience" dans "le règlement des conflits entre les peuples" et aux "développements survenus en Algérie pour le rétablissement de la sécurité et de la stabilité à la faveur de la politique de réconciliation nationale initiée par le président Bouteflika".

Les membres de la délégation ont salué "les deux projets d'envergure" approuvés par le président de la République, à savoir le raccordement de l'Afrique à l'autoroute transsaharienne et le câble de fibre optique, indique-t-on de même source.

Dans ce cadre, le collectif des citoyens africains a demandé "le transfert de son expertise dans tous les domaines pour développer les pays africains à l'effet de régler le problème du chômage et garantir le développement de façon à réduire l'immigration clandestine".

Au terme de cette rencontre, les deux parties ont appelé "au règlement de tous les conflits régionaux en Afrique, conformément aux résolutions onusiennes, tout en respectant la légalité internationale".

Le collectif des citoyens africains résidant en France, amis de l'Algérie effectue une visite officielle d'amitié en Algérie du 22 au 25 juin 2018, à la veille de la tenue du sommet de l'Union africaine (UA) et de la célébration par le peuple algérien du double anniversaire de l'indépendance et de la jeunesse.