Hommage au Président Abdelaziz Bouteflika pour son "engagement africain" 

ALGER- Un hommage a été rendu au président de la République Abdelaziz Bouteflika, lundi à Alger, par le Collectif des citoyens africains résidents en France amis de l'Algérie, pour son "engagement africain" ainsi que pour "l'aide morale et diplomatique" de l'Algérie à l'Afrique.

Cet hommage a été adressé au chef de l'Etat dans un message lu au terme de la rencontre d'amitié et de fraternité citoyenne algéro-africaine, organisée au Forum El Moudjahid par le Comité national algérien de mise en oeuvre et de suivi du plan d'action des actions citoyennes non gouvernementales à l'étranger, présidé par Mahrez Lamari, à l'occasion de la visite qu'effectue en Algérie la délégation du Collectif des citoyens africains résidents en France amis de Algérie.

"Nous saisissons cette occasion pour vous témoigner au nom de la société civile africaine et au nom du Collectif des citoyens africains résidents en France amis de l'Algérie, de notre reconnaissance pour les sacrifices et toute l'aide tant morale que diplomatique que l'Algérie, carrefour des mouvements africains de libération, a apporté de manière inconditionnelle pour la totale émancipation du continent", est-il mentionné dans le message adressé au Président Bouteflika à la veille du 65ème anniversaire de la célébration de la fête nationale de l'indépendance et de la Jeunesse, lu par le président du Collectif des Guinées de France, Cissé Campeb, également membre du Collectif des citoyens africains résidents en France amis de Algérie.

Tout en réitérant ses "sentiments de gratitude" au chef de l'Etat pour son "engagement africain", le Collectif a relevé que "l'Histoire a enregistré en lettres d'or et pour l'éternité la solidarité agissante de l'Algérie".

"La mémoire collective africaine a enregistré avec fierté la contribution de votre Excellence en tant que président de l'Assemblée générale de l'ONU en 1974 quand vous aviez décidé de priver la délégation du régime de l'Apartheid de l'Afrique de Sud de participer à cette Assemblée", a souligné le Collectif dans son message, renouvelant à cette occasion au président de la République, sa "haute appréciation pour son courage et la clairvoyance avec laquelle il s'est acquitté de ses responsabilités historiques".

"Nous souhaitons aussi vous exprimer notre profonde et sincère admiration pour l'immense somme de réalisations dont jouit l'Algérie ainsi que pour l'instauration de la démocratie, le respect des droits de l'homme, des libertés et pour la continuité avec sagesse de votre noble mission et action patriotique afin de relever le défi du développement national dans la paix, la stabilité, la réconciliation nationale" "Nous exprimons la même admiration pour la constance de vos positions dignes du moudjahid qui ne cesse d'agir pour la compréhension entre les peuples d'Afrique", est-il encore souligné dans cet hommage.

Par ailleurs et au cours de cette rencontre d'amitié et de fraternité citoyenne algéro-africaine, les différentes associations de la société civile africaines qui y ont pris part ont réaffirmé leur attachement à l'Union africaine, laquelle est "l'incarnation de l'idéal unitaire, le socle des solidarités et le cadre privilégié des actions collectives des Africains."

A cette occasion, ces associations ont réitéré leur "soutien total et ferme en faveur du peuple sahraoui sous occupation marocaine jusqu'à ce qu'il puisse décider en toute liberté d'exprimer sa souveraineté afin que prévale le respect de la légalité internationale consacrant le droit à autodétermination du peuple sahraoui".